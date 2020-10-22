داعش يتبنى الهجوم على قرية رئيس المجموعة العربية في كركوك

شفق نيوز/ تبنى تنظيم داعش، يوم الخميس، الهجوم الذي استهدف قرية رئيس المجموعة العربية في محافظة كركوك الشيخ برهان العاصي.

ونشر حسابات تنظيم داعش / ولايات كركوك صورا اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تظهر الهجوم على قرية الشيخ العاصي بمنطقة الرياض جنوبي كركوك.

وكتب التنظيم على الصور عبارات "احراق آليات القيادي في الحشد العشائري المرتد "برهان المزهر".

وأفاد مصدر أمني، يوم الاحد (18 تشرين الاول الجاري)، بأن تنظيم "داعش" شن هجوماً على قرية رئيس المجموعة العربية في كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين من تنظيم داعش شنوا، مساء اليوم، هجوماً على قرية الشيخ برهان العاصي في ناحية الرشاد،( 35 كم جنوبي كركوك)"، مبيناً أن "المسلحين أحرقوا بيت العاصي وممتلكاته وآلياته"، دون مزيد من التفاصيل.

والشيخ برهان مزهر العاصي رئيس المجموعة العربية بمجلس محافظة كركوك المنحل.