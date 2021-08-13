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داعش يتبنى اغتيال مختار في صلاح الدين ويصفه بـ"المرتد"

Category: أمـن

Date: 2021-08-13T07:58:20+0000
داعش يتبنى اغتيال مختار في صلاح الدين ويصفه بـ"المرتد"

شفق نيوز/ تبنى تنظيم داعش يوم الجمعة عملية اغتيال مختار في اطراف قضاء الشرقاط، واصفا إياه بـ"المرتد".

ونقلت صفحات تواصل مناصرة للتنظيم لم يتسن لوكالة شفق نيوز، التأكد منها بأن داعش أغتال مختار قرية "الناهية" في الساحل الايسر للشرقاط "عبود محمد عبود" وهو منتسب بالحشد العشائري.

ووصف التنظيم عبود بانه "ابرز معاوني جهاز الأمن، والاستخبارات الرافضية".

واغتال مسلحون من تنظيم داعش يستقلون دراجة نارية في وقت سابق مختار قرية الناهية ضمن الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وشنت قوات الشرطة والحشد العشائري حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم وعثرت على دراجة نارية تابعة للتنظيم في أطراف قرية الناهية.

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