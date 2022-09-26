داعش في ديالى بين المعابر الملتهبة والاوكار المؤقتة

شفق نيوز/ رأت مصادر مختصة في ديالى ان عناصر تنظيم داعش لم تعد تمتلك مقاراً دائمة بسبب الملاحقات الأمنية، فيما أكدت وجود معابر شاغرة في القرى الساخنة شمال شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة)، وصفي مرتضى التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "قرابة 15 قرية في اطراف الناحية في حوض حمرين تعتبر معابر لعناصر داعش نحو مناطق أخرى وحلقات مرور دون أي تواجد دائم لعناصر التنظيم بسبب الفراغات والامتدادات الوعرة التي يصعب تغطيتها".

واكد ان "وجود عناصر داعش في عموم محيط قره تبه وقتي وغير دائم، حيث انهم يفرون عند انطلاق العمليات الأمنية ولا وجود لاي معاقل دائمة وثابتة لهم في محيط الناحية".

فيما عد مدير ناحية السعدية الساخنة (60 كم شمال شرق بعقوبة)، احمد ثامر الزركوشي، جميع مناطق الناحية وحدودها مع الوحدات الإدارية الاخرى وحوض حمرين "مؤمنة وخالية من داعش ولا وجود لاي نشاط إرهابي او تهديدات في الوقت الحالي".

وعلل الزركوشي في حديثه لوكالة شفق نيوز، التحسن الأمني في السعدية والمناطق المحيط بها الى "العمليات الاستباقية والانتشار الأمني والضربات المستمرة والرصد المتواصل لاي تحركات إرهابية لعناصر التنظيم".

وبعكس ما ادلى به مدير ناحية السعدية، رأى الخبير الأمني فؤاد البياتي، ان مناطق حمرين والسعدية وجلولاء وقره تبه "بؤر النار وشرارة الإرهاب التي تنطلق في أي لحظة او غفلة امنية".

وعزز البياتي حديثه لوكالة شفق نيوز، بالقول "ما زالت أكثر من 20 قرية في السعدية مدمرة ويرفض سكانها العودة لأسباب امنية ومعيشية إلى جانب الإهمال الحكومي"، متسائلاً "ما الذي يدفع النازحين الى رفض العودة الى اطراف السعدية الملتهبة؟".

واستذكر البياتي احداث داعش 2014 بعد سقوط السعدية بيد التنظيم بعد أيام من الأحداث، وهو ما يجعلها "مصدر تهديد أمني وقنبلة موقوتة يطمح الدواعش بالعودة اليها مجددا في حال حصول أي تراخي أو فراغات امنية"، مشيرا الى ان "موطن الخلايا النائمة ما زال في أطراف جلولاء والسعدية وقره تبه".

وما زال حوض حمرين شمال شرقي ديالى الذي يضم توابع المقدادية وخانقين وصولا الى الحدود الإيرانية وحدود اقليم كوردستان، يضم يؤرا ومقارا للتنظيمات المسلحة منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن بسبب المساحات الجغرافية الشاسعة والفراغات الأمنية وصعوبة تغطية تلك المناطق بالتواجد العسكري الدائم.