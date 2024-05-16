داخل متجر.. ثلاث عبوات "وهمية" تقود قوة امنية لاعتقال شخصين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الخميس، أن قوة امنية مشتركة تلقت بلاغاً عن وجود ثلاثة عبوات ناسفة وهمية مزروعة وسط متجر جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "بلاغاً ورد إلى الشرطة من الفوج الاول اللواء 16 للحشد الشعبي والذي يشير إلى وجود ثلاثة عبوات ناسفة مزروعة داخل متجر في حي الشعب وسط ناحية الزاب (65 كم جنوب غربي كركوك)"، لافتاً إلى أن "قوة مشتركة من شرطة الزاب والحشد الشعبي تحركت للموقع وقامت بتفكيك ثلاثة حاويات صغيرة (جليكان) مملوءة بالحصى والرمل ومربوطة بأسلاك وهيكل موبايل عدد ثلاثة ومع خرائط الكترونية وأسلاك معدة للتفجير".

وتابع المصدر أن "القوة تمكنت من رفع المواد والتي هي عبوات وهمية واعتقلت شخصين هما صاحب المحل وشخص ثان معه وتم نقلهما لمقر احتجاز للتحقيق معهما ومعرفة تفاصيل أكثر".