"داخل الحرم الجامعي".. طالبة جامعية تتلقى طعنات سكين من شخص رفضت الزواج منه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة طالبة داخل جامعة البصرة نتيجة طعنها بسكين من شخص طلب الزواج منها داخل جامعة البصرة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المتهم الهارب دخل إلى مجمع كليات باب الزبير التابع لجامعة البصرة وقام بطعن الطالبة بعد أدائها الامتحانات الفصلية بواسطة سكين بمنطقتي (الرقبة والظهر)، بسبب رفضها الزواج منه".

وأضاف المصدر أن "الطالبة نقلت الى مستشفى الجمهوري حالياً ولازالت تتلقى العلاج وحالتها حرجة".