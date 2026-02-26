"خور عبد الله" تشهد احتكاكاً ملاحياً جديداً بين العراق والكويت

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر في الموانئ العراقية، فجر الجمعة، بأن زورق دورية كويتي اقترب من موقع الباخرة العراقية "شط العرب" قرب العوامة رقم 9 في قناة خور عبد الله فجر يوم الأربعاء 25 شباط 2026، وطالبها بمغادرة المنطقة بدعوى أنها تقع ضمن الحدود البحرية الكويتية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الزورق الكويتي أبلغ طاقم الباخرة بضرورة الانسحاب من الموقع، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع حركة ميناء البصرة النفطي لإحاطتهم بالواقعة ومتابعة إجراءات السلامة الملاحية.

وأضاف أن الجهات العراقية تتابع الحادث عبر القنوات الرسمية المعتمدة، من دون صدور تعليق فوري من الجانب الكويتي بشأن ما جرى.

وتأتي الواقعة في وقت يشهد فيه ملف خور عبد الله توتراً بين بغداد والكويت على خلفية أحقيّة الحدود البحرية، ولا سيما بعد خطوة عراقية بإيداع خرائط وإحداثيات لدى الأمم المتحدة تتعلق بمجاله البحري، وما أعقبها من اعتراضات كويتية ومواقف خليجية داعمة للكويت.

كما يتقاطع الخلاف مع جدل قانوني وسياسي بشأن اتفاق تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقع عام 2012، بعد أن أبطلت المحكمة الاتحادية العراقية في 2023 قانون التصديق عليه، ما أعاد الملف إلى واجهة التوترات بين البلدين.