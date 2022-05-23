خمس ضحايا من المدنيين والامن بهجوم لداعش جنوب كركوك

شفق نيوز/ اعلن مدير ناحية تازه حسين عادل يوم الاثنين، عن سقوط خمسة ضحايا من المدنيين ورجال الأمن جنوب كركوك .

وقال عادل لوكالة شفق نيوز؛ إن "عناصر تنظيم داعش الارهابي قاموا بحرق مساحات زراعية للمزارعين الشيخ رعد سامي العاصي وخير المجباس في منطقتي البلداغ ودوكشمان التابعة لناحية تازه، وأثناء حضور بعض العناصر الامنية ومدنيين باخمادها تعرضوا لهجوم من عناصر داعش مما ادى لاستشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة ومدنيين اثنين بأعمار 13و14 عاما"، مؤكدا أن "الشهداء من أهالي ناحية تازه وقصبة بشير".

وأوضح مدير ناحية تازه؛ ان "قوات امنية من الشرطة والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية قاموا بنقل الجثث ومحاولة إخماد نيران عشرات الدونمات التي أحرقها داعش رغم الظروف الجوية القاهرة".