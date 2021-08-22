خمسيني يغتصب فتاةً بعمر 12 عاماً جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعتقلت قوة أمنية بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، رجلا في نهاية العقد الخامس من عمره أقدم على فعل شنيع تمثل باغتصاب فتاة بعمر 12 عاما.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بتفاصيل القضية، قائلا إن " رجلا يبلغ (58 عاما) من العمر حل ضيفا على اقربائه بمنطقة (واعية) جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، فاستغل فرصة إغفال أهل الدار، وارتكب فعلته باغتصاب ابنتهم البالغة من العمر 12 عاما".

وأضاف المصدر، أن " المتهم بعد ارتكاب فعلته لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، لكن استمرار القوات الأمنية بالبحث عنه خلال الأيام الماضية أسفر عن اعتقاله بساعة متأخرة من ليل أمس بمنطقة الحبوبي ".