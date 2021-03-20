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خمسة ألوية من الحشد الشعبي تؤمن المناطق الكوردية شرق ديالى خلال احتفالات عيد نوروز

Category: أمـن

Date: 2021-03-20T10:22:21+0000
خمسة ألوية من الحشد الشعبي تؤمن المناطق الكوردية شرق ديالى خلال احتفالات عيد نوروز

شفق نيوز/ نشرت قوات الحشد الشعبي، يوم السبت، قطعاتها في شرق ديالى لتأمين المناطق التي ستشهد احتفالات عيد نوروز.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان ان “الاخوة الكورد سيحتفلون يوم غد الأحد بعيد نوروز لهذا وضعت قواتنا خطة لحماية المناطق التي ستشهد احتفالات خصوصا ذات الكثافة السكانية من قبل القومية الكردية في خانقين وجلولاء والسعدية وصولا الى مندلي شرق ديالى”.

وأضاف ان “قيادة عمليات ديالى للحشد نشرت خمسة ألوية وهي كل من اللواء الأول،20، 23 ، 28، 110، لحماية المحتفلين وتأمين مناطقهم لمنع أي خرق أمني”.

ويحتفل مئات الملايين حول العالم هذا الأسبوع بعيد نوروز (اليوم الجديد) الذي يُعرف برأس السنة الفارسية والكوردية، ويصادف 21 آذار من كل عام، ويعتبر نوروز العيد الوحيد الذي يُحتفل به من قبل قوميات وأديان وشعوب مختلفة عبر القارات وبمظاهر احتفالية ضخمة وباذخة أحياناً. وهو عطلة رسمية في الكثير من البلدان مثل إيران والعراق و قرغيزستان وأذربيجان وغيرها من الدول التي تعترف حكوماتها بهذا العيد.

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