خمسة قتلى ومصابين بحادثين أمنيين جنوبي العراق

شفق نيوز- ميسان/ ذي قار

افاد مصدر أمني في محافظة ميسان، مساء اليوم الخميس، بمقتل شخصين اثنين بهجوم مسلح استهدفهم أثناء مرورهم بسيارتهم جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين أمطروا إحدى العجلات داخل الشارع الرئيسي بناحية العزير جنوبي ميسان، بالرصاص الحي فأرادوا من فيها قتلى على الفور وعددهم شخصين اثنين".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما تم نقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

في حين أفاد مصدر في محافظة ذي قار، بإصابة شخصين إثر شجار بالآلات الحادة، وهجوم مسلح في مركز المحافظة.

وبين المصدر أن "شجاراً في منطقة المنصورية وسط مركز ذي قار بين طرفين بسبب خلافات سابقة، أدى إلى سقوط جريحين اثنين، أحدهما تم بتر أصبعه بآلة حادة".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال الجناة الذين تسببوا بالشجار"، مشيراً إلى أن "شخصا آخر أصيب بهجوم مسلح نفذه 3 أشخاص تم اعتقالهم بعد مطاردة الأجهزة الامنية لهم".