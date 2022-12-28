ستة قتلى بنزاع عشائري طاحن في ميسان

شفق نيوز / أفاد مصدر امني في محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بمقتل واصابة 8 أشخاص بنزاع عشائري "طاحن"، شرق العمارة، مع استنفار القوات الأمنية لايقافه.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "نزاعاً عشائرياً طاحناً اندلع بين عشيرتين في منطقة الخمس بناحية السلام، شرق العمارة، أدى الى مقتل أشخاص وإصابة 2 آخرين بعد نصب أفراد من أحد العشيرتين كميناً محكما لنظرائهم في العشيرة الأخرى"، مبينا ان "سبب الخلاف يعود لثأر قديم بين الطرفين".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية مستنفرة في محاولة منها لإيقاف هذا النزاع".