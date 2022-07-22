خمسة "إرهابيين" و100 صاروخ بقبضة الأمن الوطني العراقي

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، إلقاء القبض على خمسة "إرهابيين" في 3 محافظات وضبط ثلاثة أكداس للذخائر والأسلحة.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين ثلاثة منهم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وإرهابيينِ إثنينِ آخرينِ أحدهما في محافظة صلاح الدين والآخر في محافظة كركوك، بعد ورود المعلومات الاستخبارية عن تحركاتهم وأماكن وجودهم".

واشار الى ان "مفارز الجهاز في محافظة الأنبار تمكنت من ضبط ثلاثة أكداس تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة وما يقارب (100 صاروخ) من الذخائر المختلفة كانت معدة لإستهداف القوات الأمنية من قبل عصابات داعش".

ولفت البيان الى "معالجة الذخائر من قبل الجهد الهندسي، وتسليم المتهمين بعد تدوين أقوالهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".