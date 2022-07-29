سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إخماد حريق في موكب حسيني على طريق بغداد – كربلاء

Category: أمـن

Date: 2022-07-29T13:34:59+0000
إخماد حريق في موكب حسيني على طريق بغداد – كربلاء

شفق نيوز / أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بإخماد حريق اندلع في (كرفانات) تابعة لاحد المواكب الحسينية على طريق بغداد- كربلاء، من دون وقوع ضحايا.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن "فرق الدفاع المدني في كربلاء أخمدت، اليوم، حريقاً اندلع بكرفانات مشيدة من ألواح (السندويج بنل)، وتعود لأحد المواكب الحسينية على طريق بغداد – كربلاء، بوقت قياسي وحدت من توسعها وانتشارها إلى المواكب المجاورة من دون وقوع أضرار بشرية".

وأضاف البيان أن "سبب الحادث تماس كهربائي خارجي من الأسلاك الناقلة للتيار الكهربائي".

related

القبض على مجموعة تقوم بسرقة المواكب الحسينية في الديوانية

Date: 2021-03-09 09:06:03
القبض على مجموعة تقوم بسرقة المواكب الحسينية في الديوانية

سقوط جنديين عراقيين ضحايا باحباط هجوم انتحاري على المواكب الحسينية في بغداد

Date: 2021-08-09 10:18:41
سقوط جنديين عراقيين ضحايا باحباط هجوم انتحاري على المواكب الحسينية في بغداد

بعد الاطاحة بـ"ارهابي" خطير.. ديالى تتحوط لهجمات تستهدف المواكب الحسينية

Date: 2021-08-18 14:36:30
بعد الاطاحة بـ"ارهابي" خطير.. ديالى تتحوط لهجمات تستهدف المواكب الحسينية

15 فرقة إطفاء لاحتواء حريق في بناية متعددة الطوابق وسط بغداد

Date: 2021-08-05 15:19:26
15 فرقة إطفاء لاحتواء حريق في بناية متعددة الطوابق وسط بغداد

مصرع أسرة كاملة مؤلفة من ثلاثة أفراد بحادث حريق جنوبي العراق

Date: 2021-08-28 06:49:17
مصرع أسرة كاملة مؤلفة من ثلاثة أفراد بحادث حريق جنوبي العراق