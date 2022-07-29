إخماد حريق في موكب حسيني على طريق بغداد – كربلاء

شفق نيوز / أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بإخماد حريق اندلع في (كرفانات) تابعة لاحد المواكب الحسينية على طريق بغداد- كربلاء، من دون وقوع ضحايا.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن "فرق الدفاع المدني في كربلاء أخمدت، اليوم، حريقاً اندلع بكرفانات مشيدة من ألواح (السندويج بنل)، وتعود لأحد المواكب الحسينية على طريق بغداد – كربلاء، بوقت قياسي وحدت من توسعها وانتشارها إلى المواكب المجاورة من دون وقوع أضرار بشرية".

وأضاف البيان أن "سبب الحادث تماس كهربائي خارجي من الأسلاك الناقلة للتيار الكهربائي".