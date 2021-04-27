إخماد حريق بمستشفى في بابل واندلاع آخر بمحال تجارية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في خلية الأزمة بمحافظة بابل، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق في إحدى مستشفيات المحافظة، إلا أنه تم إخماده دون تسجيل إصابات بشرية، فيما نشب حريق في أسواق تجارية وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في الطابق السادس بالمستشفى التركي، وتمت السيطرة عليه وإخماده ولم يتسبب سوى بأضرار مادية.

ورجح المصدر ان يكون سبب الحريق في المستشفى نتيجة لتماس كهربائي امتد إلى السقوف الثانوية.

من جانبها، أوضحت مديرية الدفاع المدني في بابل، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي في كابينة مصعد الطابق السادس بمستشفى الامام الصادق (التركي)، دون حدوث اي اضرار بشرية او مادية.

فيما أبلغ مصدر محلي في بغداد، وكالة شفق نيوز، باندلاع حريق في منطقة العلاوي بجانب الكرخ ببغداد بأسواق تجارية دون معرفة التفاصيل.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.