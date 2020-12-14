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إخماد حريق بمجمع بسماية السكني

Category: أمـن

Date: 2020-12-14T07:10:28+0000
إخماد حريق بمجمع بسماية السكني

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الاثنين، من اخماد حريق اندلع في شقة بمجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حريقاً اندلع في شقة بالطابق التاسع في بناية "A313"، بسبب عطب في الدائرة الكهربائية لجهاز التكييف، وتمت السيطرة على الحريق واخماده خلال دقائق.

وبينت ان فرق الدفاع المدني استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة وطوقت النيران وابعدتها عن الشقق المجاورة، مع إخلاء الطابق من الساكنين، مؤكدة عدم تسجيل اصابات بشرية وتحجيم الخسائر المادية.

وشددت مديرية الدفاع المدني على ضرورة متابعة وصيانة التوصيلات الكهربائية واعتماد المنشئ الجيد منها وعدم ترك الاجهزة تعمل عند مغادرة المكان لتجنب وقوع الحوادث.

 

 

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