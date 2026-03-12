إخماد حريق الناقلتين المستهدفتين قرب البصرة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ضحايا محتملين

شفق نيوز- البصرة

أفادت مصادر أمنية فجر الخميس، بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بالكامل في الناقلتين اللتين تعرضتا للاستهداف داخل المياه الإقليمية العراقية قرب ميناء البصرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتحري في موقع الحادث تحسباً لوجود ضحايا آخرين وإجراء كشف الدلالة.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن الجهود الميدانية انتقلت بعد السيطرة على الحريق إلى مرحلة التمشيط والبحث البحري، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الفنية والأمنية المتعلقة بتحديد ملابسات الهجوم وحجم الخسائر النهائية.

وتقول مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن استهداف الناقلتين داخل المياه الإقليمية العراقية قرب ميناء البصرة نُفذ بواسطة زورق مفخخ، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما وسقوط قتيل وجرحى بين أفراد الطاقمين، بالتزامن مع كشف الدلالة لتحديد مسار الهجوم ونقطة انطلاق الزورق، التي لم تُحسم بعد إن كانت من المياه العراقية أو الإيرانية أو من منفذ آخر.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" قد أعلنت تفاصيل الاستهداف، بالإشارة إلى أن الناقلة الأولى SAFESEA VISHNU وكانت ترفع علم جزر مارشال مؤجرة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة معها، فيما كانت الناقلة ZEFYROS التي ترفع علم مالطا محملة بمنتوج المكثفات العائد لشركة غاز البصرة.

وأضافت الشركة أن الناقلة ZEFYROS كانت تستعد لدخول ميناء خور الزبير صباح الخميس لتحميل شحنة إضافية من منتوج النفثا بكمية 30 ألف طن، بعد الانتهاء من عملية التحميل الجانبي وتفريغ الكمية السابقة.

وقالت سومو إن الحادث يؤثر سلباً في أمن العراق واقتصاده، ويمثل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية والأنشطة النفطية في المياه الإقليمية العراقية.