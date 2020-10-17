إخماد النيران في مقر الحزب الديمقراطي ببغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلن الدفاع المدني العراقي يوم السبت إخماد النيران في مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "10 فرق اطفاء تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة الكرادة ساحة التحريات بعد ان طوقت الحادث ومنعت النيران من التوسع إلى الابنية القريبة المجاورة".

وأضاف أن "فرق الدفاع باشرت باقتحام الحريق والسيطرة عليه وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية تذكر".

وكان العشرات من أنصار الحشد الشعبي قد اقتحموا المقر وهو الفرع الخامس وأضرموا النيران فيه احتجاجا على تصريحات للقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اعتبروها "مسيئة" للحشد.

وجاء الحادث بعد دعوات متكررة لحسابات على منصات التواصل الاجتماعي محسوبة على فصائل في الحشد مقربة من إيران، بينها "ربع الله" و"صابرين نيوز" للاحتجاج أمام مقر الحزب في بغداد.

وتعقيباً على الحادث، قال مسؤول فرع الحزب في بغداد شوان طه لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الاتحادية اخفقت في توفير الحماية اللازمة لمقر الفرع".

وأضاف طه، "سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لأنها لم توفر الحماية للمقر". وبشأن الجهات التي اقتحمت المقر قال إن "جماعة (ربع الله) والحشد الشعبي هم من شارك في التظاهرة"، مستدركا القول "لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع".



