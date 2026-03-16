خلية بابل: إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار في جرف النصر

سقوط صاروخ في بابل قبل يومين

شفق نيوز- بابل

أعلنت خلية الأزمة الإعلامية في بابل، يوم الاثنين، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة جراء انفجار وقع في منطقة جرف النصر.

وقالت الخلية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن منطقة جرف النصر تعرضت عند الساعة السادسة صباحاً إلى اعتداء تسبب بعصف انفجار في محيط الموقع المستهدف.

وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة نتيجة عصف الانفجار فقط، دون تسجيل خسائر أخرى تُذكر، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وغادروا المستشفى بعد وقت قصير.

وأكدت أن الجهات المعنية تتابع تطورات الحادث، وسيتم تزويد الرأي العام بأي مستجدات عند توفرها.

وكانت تقارير صحفية أفادت، صباح اليوم، بوقوع انفجار كبير استهدف موقعاً تابعاً للحشد الشعبي في محافظة بابل، فيما ذكر سكان محليون أن صدى الانفجار سُمع في مناطق تقع على أطراف المحافظة.

وكانت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل قد أعلنت في يوم أمس الاحد، تعرض منطقة جرف الصخر لضربتين جويتين، قبل أن تتراجع لاحقاً عن بيانها وتؤكد عدم وقوع أي استهداف في المناطق التي تم ذكرها.