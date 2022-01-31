سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلية الأمن تعلن مقتل "شيخ سيف" نائب والي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-31T11:21:17+0000
خلية الأمن تعلن مقتل "شيخ سيف" نائب والي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بأن الأمن الوطني تأكد من مقتل نائب والي بغداد بتنظيم داعش إثر إجراء فحص الحمض النووي.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني يؤكد مقتل ما يسمى نائب والي شمال بغداد خلال الضربة الجوية الاخيرة على أوكار داعش في الطارمية". 

وأضافت الخلية، نقلا عن الأمن الوطني، "تم التعرف على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال والمكنى (شيخ سيف) بعد اجراء الفحص الطبي (DNA ) لجثته".

وكان المدعو "شيخ سيف" قد قتل في ضربات جوية شنتها طائرات عراقية في قضاء الطارمية وأدت لمقتل ٦ عناصر من داعش قبل أسبوع.

related

انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد

Date: 2021-08-14 05:25:48
انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد

سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخر بهجوم لداعش شمالي بغداد

Date: 2021-08-07 22:28:19
سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخر بهجوم لداعش شمالي بغداد

إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق غرب بغداد

Date: 2021-02-10 05:05:47
إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق غرب بغداد

ضحيتان من الحشد العشائري بهجوم شمالي بغداد

Date: 2022-01-18 12:30:35
ضحيتان من الحشد العشائري بهجوم شمالي بغداد

سقوط ثلاث ضحايا من الحشد ومقتل عناصر من داعش بينهم "والٍ" شمال بغداد (تحديث)

Date: 2021-02-20 06:25:17
سقوط ثلاث ضحايا من الحشد ومقتل عناصر من داعش بينهم "والٍ" شمال بغداد (تحديث)

بينها بغداد.. الإطاحة بـ10 "دواعش" في 4 محافظات

Date: 2021-06-14 17:29:35
بينها بغداد.. الإطاحة بـ10 "دواعش" في 4 محافظات

الحشد الشعبي يعلن إحباط تسلل لعناصر من داعش بينهم انتحاريون شمالي بغداد

Date: 2022-01-28 22:35:55
الحشد الشعبي يعلن إحباط تسلل لعناصر من داعش بينهم انتحاريون شمالي بغداد

طيران الجيش العراقي يقصف مقاراً لـ"داعش" شمال العاصمة

Date: 2022-01-24 15:52:13
طيران الجيش العراقي يقصف مقاراً لـ"داعش" شمال العاصمة