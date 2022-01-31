خلية الأمن تعلن مقتل "شيخ سيف" نائب والي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بأن الأمن الوطني تأكد من مقتل نائب والي بغداد بتنظيم داعش إثر إجراء فحص الحمض النووي.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني يؤكد مقتل ما يسمى نائب والي شمال بغداد خلال الضربة الجوية الاخيرة على أوكار داعش في الطارمية".

وأضافت الخلية، نقلا عن الأمن الوطني، "تم التعرف على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال والمكنى (شيخ سيف) بعد اجراء الفحص الطبي (DNA ) لجثته".

وكان المدعو "شيخ سيف" قد قتل في ضربات جوية شنتها طائرات عراقية في قضاء الطارمية وأدت لمقتل ٦ عناصر من داعش قبل أسبوع.