ارتفاع حصيلة انفجار الانبوب في المثنى الى 30 شخصا بينهم طفلان

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة انفجار الانبوب النفطي في محافظة المثنى جنوب العراقي الى وفاة واصابة ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم طفلان، بحسب ما افادت به خلية الأعلام الأمني.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان انفجارا وقع في احدى أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، وقد أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة ٢٨ شخصاً من بينهم ٩ من الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي، والمصابون البقية من اهالي المنطقة، كموقف اولي.

ونوه البيان الى انه مازالت اسباب الانفجار غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران.

وأفاد شهود عيان في وقت سابق من اليوم بوقوع انفجار هائل لأحد انابيب نقل النفط الاستراتيجية في محافظة المثنى قرب احد مقار لواء انصار المرجعية/هيئة الحشد الشعبي.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان الانفجار وقع في منطقة "مسيعيدة" على الطريق السريع الدولي في المثنى بقضاء الرميثة شمالي المثنى.

في غضون ذلك كشف مصدر أمني مسؤول عن مصرع مدنيين اثنين واصابة 26 اخرين بينهم 11 عنصرا من الحشد الشعبي اضافة الى تضرر سيارتين مدنيتين جراء انفجار الأنبوب.