خلية الأمن تعلن تدمير أنفاق وضبط مخابئ لداعش في محافظتين

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الثلاثاء، عن تدمير انفاق وضبط أوكار لـ"الارهابيين"، في محافظتي الانبار وصلاح الدين.

وقال الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تواصل قواتنا الامنية البطلة بإسناد جوي "عملية اسود الجزيرة الثانية"، حيث نفذت طائرات F16 وطائرة سزنة كرفان ضربتين جويتين، اليوم الثلاثاء، أسفرتا عن تدمير وكر كبير للإرهابيين، (عبارة عن نفق يحتوي كميات كبيرة وجديدة من المواد الغذائية)، فضلا عن اغطية وافرشة، بين قرية السكرية وطريق بيجي حديثة في وادي الثرثار".

واضافت، أن "القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين المشتركة في "عملية اسود الجزيرة الثانية"، نفذت واجب تفتيش للمنطقة المحصورة بين طريق بيجي- حديثة جنوبا الى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غربي نينوى شمالا، ومن خط صد لواء المشاة 91 بالفرقة 14 شرقا الى الحافة الشرقية والغربية لوادي الثرثار (على مدار يومين) لتعزيز الأمن والاستقرار، والقضاء على العناصر الإرهابية وتطهير الأراضي منها".

واشارت الى أن "القوات الأمنية عثرت على خمسة أوكار للإرهابيين أحدها مفخخ وعجلة نوع بيك أب وقاذفة صواريخ مدمرة".

وفي محور قيادة عمليات الجزيرة وبحسب البيان فإنه "تم تدمير وحرق نفق بداخله ملابس لعناصر عصابات داعش الإرهابية، والعثور على ستة أوكار للإرهابيين وثلاثة خزانات وقود وعبوة ناسفة، اذ جرى تدمير الأوكار والمواد المضبوطة بشكل تام".