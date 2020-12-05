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خلية الأمن تصدر بياناً بشأن دفن 67 جثة مجهولة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-05T18:44:26+0000
خلية الأمن تصدر بياناً بشأن دفن 67 جثة مجهولة في بغداد

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني يوم السبت دفن عشرات الجثث المجهولة في بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وسائل إعلام تداولت أنباء عن قيام مصدر طبي خاص بالكشف عن قيام دائرة الطب العدلي ببغداد بدفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات DNA لها، وان الطب العدلي دفن تلك الجثث بعد تسلمها تباعاً منذ الشهر الماضي، حيث انقضت المدة القانونية ولم يراجع احد من ذويها".

وأضافت الخلية أنه "بعد التدقيق والمتابعة تبين ان هذا الخبر غير صحيح، ولا وجود لهكذا موضوع على أرض الواقع".

وكان مصدر طبي خاص قد كشف لوكالة شفق نيوز، الخميس، عن قيام دائرة الطب العدلي ببغداد بدفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات DNA لها.

وقال المصدر، إن الطب العدلي دفن تلك الجثث بعد تسلمها تباعاً منذ الشهر الماضي، حيث انقضت المدة القانونية ولم يراجع احد من ذويها، منوها إلى أن أغلب تلك الجثث بدت عليها آثار ضرب في اماكن متعددة.

وأشار إلى "اجراء فحوصات DNA لجثث المتوفين وتصوير ما ضبط معهم من ملابس وغيرها وحفظها في حال مراجعة ذويهم للسؤال عنهم".

من جانبه أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الداخلية رصدت ارتفاعاً بحالات الاغتيال في العاصمة بغداد مؤخراً، "بشكل غير مسبوق منذ أعوام".

وأضاف، "تم رصد اغتيال نحو خمسة نشطاء في العاصمة، والبقية متفرقة بين خلافات عشائرية وعائلية، وعمليات سرقة وتسليب تنتهي بتصفية الضحايا".

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