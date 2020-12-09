خلية الأمن العراقية تعلق على انباء هروب نزلاء من سجون اقليم كوردستان

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني يوم الاربعاء هروب نزلاء محكومين من سجن في اقليم كوردستان، متهمة في الوقت ذاته جهات لم تسمها بمحاولة زعزعة الامن بفبركة مثل هكذا انباء.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان، وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا مع تعليق انها حالة هروب موقوفين مِن أحد السجون الاقليم .

واضاف البيان انه "بالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ندعو الجميع الى توخي الحذر الشديد مِن نقل الشائعات والاخبار المفبركة التي تقف خلفها جهات تريد ارباك الراي العام وزعزعة الثقة بالمنظومة الامنية ".

ودعا البيان الى ان يتم اعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح عّن الاخبار الامنية.

وافاد مصدر أمني باندلاع أعمال شغل وإضرام نار يوم الاثنين في سجن بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر في السجن لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من السجناء أثاروا أعمال شغب وأضرموا النار في أغطية النوم بسجن إصلاح الكبار بأربيل".

وأضاف أن "السجناء يحاولون إجبار الحكومة على إصدار عفو عام عنهم، بعد أن أعلنوا الإضراب منذ خمسة أيام".

وأشار المصدر إلى أن "الوضع بات تحت السيطرة بعد زيارة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد للسجن".

وأردف بأن "قوة أمنية كبيرة انتشرت في أطراف السجن".