خلية الإعلام الأمني تعلن مقتل ستة ارهابيين بضربات جوية شمالي بغداد

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، مقتل ستة ارهابيين خلال ضربات جوية استهدف مواقع لداعش شمالي بغداد.

وذكر بيان للخلية، "بمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز الامن الوطني، وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية ضربات جوية متتابعة، استهدفت خلالها خلية إرهابية في بستان العكيلي بمنطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية، أسفرت عن قتل ٦ إرهابيين".

وكان مصدر أمني، افاد لوكالة شفق نيوز، إن طيران الجيش العراقي، استهدف على مرحلتين مواقع وأوكار تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

ويعد قضاء الطارمية (نحو 50 كم شمال بغداد)، من المناطق الساخنة امنياً وتشهد بشكل متكرر هجمات وتفجيرات تستهدف القوات الامنية العراقية.

وفي 14 آب 2021، اطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي، عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر "داعش" وتأمين القضاء، بعد ان شن التنظيم هجمات واسعة طالت المدنيين والقوات الامنية في القضاء ذات الغالبية السنية.