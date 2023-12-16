خلية الإعلام الأمني: لم نسجل أية خروقات في الاقتراع الخاص

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، بعدم تسجيل أية خروقات أمنية في محطات الاقتراع خلال سير عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية للعام 2023.

وقال المتحدث باسم الخلية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم داخل المركز الإعلامي الأمني في بغداد، إن "الأمور تسير وفق ما مرسوم لها، ولم نسجل أية خروقات"، مضيفاً أن "ما ميّز هذه الخطة أنها تسير بانسيابية كاملة، وأن حركة التنقل كانت طبيعية جداً، وهناك إقبال شديد جداً من الأجهزة الامنية على التصويت".

وأضاف أن إجراءات المفوضية تسير بسرعة، ولا يوجد أي تاخير، نافيا في الوقت ذاته استهداف مركز انتخابي في العاصمة بغداد بواسطة قنبلة يدوية.

فتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وخصصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 595 مركزا انتخابيا للقوات الامنية والنازحين والسجناء.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 حيث هناك 3 محافظات في إقليم كوردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وكان مجلس الوزراء قد حدد في مطلع شهر حزيران الماضي يوم 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري موعداً لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.

وإقليم كوردستان غير مشمول بانتخابات مجالس المحافظات، إلا أن النازحين في محافظات الإقليم سيدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص بالمدن التي يتواجدون فيها، وذلك وفق اللواء طارق احمد المدير العام لمديرية الشرطة في الإقليم.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بالمظاهرات الكبرى التي اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وتقاطع قوى وأحزاب سياسية أبرزها وأكبرها حجماً من حيث القواعد الشعبية التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هذه الانتخابات لتخلو الساحة للإطار التنسيقي الذي يضم اطرافاً شيعية مناوئة للتيار الصدري.

وتظاهر المئات من انصار التيار الصدري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مساء أمس تعبيراً عن رفضهم لإجراء الانتخابات المحلية التي يقاطعونها.

وتأسست مجالس المحافظات بعد اجتياح القوات الأمريكية، وحلفائها وإسقاط نظام صدام حسين في ربيع العام 2023.