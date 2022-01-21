العمليات المشتركة تنعى ضحايا مجزرة "ام الكرامي": سيكون الرد قاسياً

شفق نيوز/ نعت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، ضابطاً بالجيش العراقي وعدد من المراتب والجنود، خلال هجوم شنه تنظيم داعش في ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "القصاص العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر سيكون قريباً وسيكون الرد قاسياً."

من جانبه قال الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، إن "الارهابيين باغتوا جنودنا، مستغلين سوء الأحوال الجوية والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وقد نتج عن هذا التعرض استشهاد ضابطٍ برتبة ملازم وعشرة جنود".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن أكثر من عشرة عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوما مباغتا فجر اليوم بأسلحة القنص والأسلحة المتوسطة على مقر للجيش العراقي (مقر السرية الاولى - الفوج الاول - لواء الثاني –الفرقة1) بين قرى الطالعة وام الكرامي غربي ناحية العظيم، مما ادى الحادث الى سقوط 11 جندياً ضحية بينهم ضابط برتبة ملازم اول - امر الفوج.

وأضاف أن هذا الهجوم يعد الأعنف منذ سنوات.

وتتعرض المناطق الحدودية لناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين حدود ديالى وصلاح الدين وعدم وجود قطعات امنية من قيادتي عمليات سامراء او ديالى.