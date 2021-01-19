خلية الإعلام الأمني تكشف طبيعة تفجيرات بابل

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تعرض عدد من أبراج الطاقة الكهربائية لاستهداف من قبل عناصر داعش شمالي محافظة بابل.

وذكر بيان للخلية، |تعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل الى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية، من جانبها باشرت قوة أمنية بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي.

ويتزامن الحادث، مع قيام عناصر من داعش بتفخيخ وحرق محطة للكهرباء في اطراف ناحية جلولاء فيما تسبب تفجير أبراج بين ديالى وحدود كركوك- صلاح الدين بانقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من المحافظات الثلاث.

وكانت خلية الإعلام الأمني، نفت، الثلاثاء، تعرض القطعات الأمنية العراقية لاستهداف شمالي بابل.

وذكرت الخلية في بيان، "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة أمس".

وأضاف "في الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".

وتضارب الأنباء بشأن قصف امريكي استهدف مواقع للجيش العراقي أو فصائل شيعية في منطقة "جرف النصر"- جرف الصخر-، شمالي بابل.

من جانبه قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان في تغريدة، "انفجارات تم الإبلاغ عنها في وقت سابق اليوم على بعد 40 ميلاً خارج بغداد في بلدة جرف صخر لم تكن نتيجة عمل عسكري أمريكي".