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خلية الإعلام الأمني تكشف تطورات جديدة بشأن قصف الخضراء

Category: أمـن

Date: 2021-02-22T18:06:00+0000
خلية الإعلام الأمني تكشف تطورات جديدة بشأن قصف الخضراء

شفق نيوز/  كشفت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن تطورات جديدة بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "من خلال التدقيق تبين سقوط ثلاثة صواريخ  منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية".

وأوضحت أن "انطلاقها كان من حي السلام ( الطوبجي)، ونتج عنها أضرار في  اربع عجلات مدنية، مشيراً إلى أن العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد.

من جانبه أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، لوكالة شفق نيوز، بأن منظومة الدفاع الجوي c-rm لم تتحسس وجود صواريخ باتجاهها.

ونشرت وكالة شفق نيوز في وقت سابق صوراً لآثار القصف الصاروخي الذي استهدف  المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأظهرت صوراً آثاراً للقصف الصاروخي التقطت في مرآب مديرية الامن الوطني، فضلاً عن عجلات تعود لضباط ومنتسبين.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الاثنين، بسقوط ثلاثة صواريخ مع انطلاق صافرات الانذار في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، فيما قالت خلية الإعلام الأمني، إن صاروخين سقطا داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد "دون اصابات".

 

 

 

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