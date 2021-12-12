خلية الإعلام الأمني تعلن فتح تحقيق بأحداث سنوني سنجار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الأحد، فتح تحقيق في اشتباك حصل بين الجيش العراقي وعناصر تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سنجار.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث إطلاق نار وقناني المولوتوف على عجلة نوع همر" تابعة للجيش العراقي.

واضاف البيان أن الحادث "أدى إلى إصابة احد منتسبي الفرقة العشرين بالجيش العراقي خلال تأمين الحماية لمتظاهرين ينددون بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية في منطقة سنونو بقضاء سنجار".

واشار البيان إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من تفريق التظاهرة بصورة سلمية وشرعت بجمع المعلومات والأدلة لمعرفة المتسبب بحادث إطلاق النار".

وكان مصدر أمني، افاد في وقت سابق من يوم الأحد، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وحزب العمال الكوردستاني في شمال قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، والذي يتبع ادارياً إلى محافظة نينوى، مشيراً إلى سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة فتاة ايزيدية كمعلومات اولية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر وموالين لحزب العمال الكوردستاني خرجوا اليوم، بتظاهرة داخل مركز ناحية سنوني شمال قضاء سنجار، و قاموا بحرق عجلة تابعة للجيش العراقي.

وبين، أن قوة من الجيش العراقي ردت على ذلك ما تسبب باندلاع اشتباك بينها وبين عناصر حزب العمال، مشيراً إلى أن الاشتباك أسفر حتى الآن عن مقتل جندي عراقي وجرح فتاة ايزيدية من سكان ناحية سنوني.

ولفت المصدر، إلى أن أصحاب المحال التجارية اغلقوا محالهم كما أخلى الباعة المتجولين المكان خوفا من النيران المتبادلة.