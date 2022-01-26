خلية الإعلام الأمني تعلن احباط هجوم صاروخي جديد على قضاء الكَرمة في الأنبار

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الاربعاء، عن ضبط خمسة صواريخ معدة لاستهداف قضاء الكرمة في محافظة الأنبار، الذي استهدف ليلة أمس الثلاثاء بقصف صاروخي.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد الحادث الإرهابي الذي حصل يوم أمس من استهداف قضاء الكرمة، ومن خلال المتابعة والتفتيش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيأة للاطلاق على القضاء ذاته".

وبينت انه "تم ضبط الصواريخ بمنطقة ذراع دجلة، وشرعت الأجهزة الأمنية المختصة بالتعامل مع هذه الصواريخ وفق السياقات، دون حادث يذكر".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة صواريخ استهدفت مضيف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار، أحدها سقط بالقرب من المضيف، مشيراً إلى إصابة طفل ورجل آخر بجروح جراء القصف.

وقال المصدر إن "ثلاثة صواريخ انطلقت مساء اليوم من منطقة ذراع دجلة مستهدفة قضاء الكرمة شرقي محافظة الانبار، أحدها سقط في منطقة الرشاد خلف مضيف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ولم يسفر عن اي اضرار مادية او بشرية".

وبين أن "صاروخاً آخر سقطت في منطقة شارع عشرين في فتحة تصريف المياه، والثالث مرآب دائرة البلدية"، موضحاً أن "القصف أسفر عن إصابة طفل يدعى (ارحيم عراق محمد جميل) بعمر خمس سنوات، والثاني احمد إسكندر، بجروح طفيفة".

واضاف المصدر انه "تم نقل المصابين إلى مستشفى الكرمة العام لتلقي العلاج وتم تطويق المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة".