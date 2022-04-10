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خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن "هجوم الطارمية"

Category: أمـن

Date: 2022-04-10T09:12:06+0000
خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن "هجوم الطارمية"

شفق نيوز/ أصدرت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، بياناً بشأن الهجوم الذي وقع في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن ما اسمته هجوم واسع على منازل المدنيين من قبل عصابات داعش الإرهابية على منطقة الطارمية شمالي بغداد واستشهاد شخص وحرق عجلة كحصيلة اولية، ونود ان نوضح ان المعلومات الأولية تشير الى وجود حالة قتل لمواطن واحد فقط في أحد بساتين منطقة الطابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

وأضافت، أن "القوات الأمنية متواجدة لمعرفة حيثيات الحادث ان كان جنائي او عمل إرهابي وتقوم بعملية بحث وتفتيش عن القاتل"، نافية، "وجود هجوم لعناصر عصابات داعش الإرهابية في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفاد مصدر أمني، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنياً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه احد المدنيين ضمن منطقة بستان الشط بقضاء الطارمية ما أسفر عن مقتله في الحال".

ولفت المصدر الى أن "المعلومات الاولية تشير الى أن الحادث جنائي عائلي وأن ما يتم نشره بخصوص هجوم لداعش من 5 محاور غير صحيح".

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