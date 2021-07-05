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خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن قصف "عين الأسد"

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T14:47:01+0000
خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن قصف "عين الأسد"

شفق نيوز / أصدرت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بياناً بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، لهجوم بثلاثة صواريخ.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

وأضافت أن "القوات الأمنية ضبطت عجلة نوع (كيا) حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت ثلاثة صواريخ نوع (كاتيوشا) قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار، وفق مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز.

من جانبه أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أن التقرير الأولي يظهر أن القاعدة تعرضت عند الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت المحلي لثلاثة صواريخ، سقطت على محيط القاعدة، دون إصابات تذكر.

يذكر أن قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم جنودا أمريكيين في محافظة الأنبار غربي العراق، تعرضت، في الثامن من نيسان الماضي، لهجوم بـ24 صاروخاً.

 

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