خلية الإعلام الأمني تحسم الجدل بشأن أنباء هبوط طائرات أميركية في "عين الأسد"

شفق نيوز - بغداد

فنّدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن هبوط طائرات أميركية في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الأنباء عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، ولا تستند إلى أي معلومات أو بيانات رسمية".

وأهاب معن بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة.