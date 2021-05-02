خلية الاعلام الأمني تؤكد وقوع قصف صاروخي قرب مطار بغداد الدولي

شفق نيوز / أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، تعرض محيط مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة العراقية، إلى هجوم صاروخي.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صاروخا نوع (كاتيوشا) سقط مساء اليوم، قرب مطار بغداد الدولي".

وأضافت أن "القوات الأمنية المختصة دمرت صاروخا آخر في الجو قبل سقوطه قرب المطار أيضاً، دون خسائر تذكر".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن هجوما صاروخيا أحبط كان يستهدف مقرا عسكريا للقوات الأمريكية ضمن مطار بغداد، الذي شهد محيطه استهدافات متعددة منذ بداية العام قبل الماضي.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمريكية فعّلت منظومة الدفاع الصاروخية C-RAM التي صدت أحد الصواريخ المتجهة صوب القاعدة.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية تضم قوات التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" الإرهابي، وخاصة الأمريكية.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2019.