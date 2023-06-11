خلية الاعلام الأمني تؤكد خبر شفق نيوز بشأن هجوم داعش في كركوك وحصيلته

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، ما أوردته وكالة شفق نيوز بشأن هجوم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اقدمت عناصر ارهابية بالساعة 2200 من يوم أمس بالتعرض بواسطة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تابعة الى اللواء 32 بالفرقة 8 في الجيش العراقي قرب قرية تل الورد بناحية الملتقى في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك، مما ادى الى استشهاد ضابطين اثنين احدهما برتبة مقدم والاخر برتبة ملازم اول و اصابة ثلاثة من الجنود".

في غضون ذلك وصل الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة الى كركوك للاطلاع على الحادث وتفقد الجرحى، كما وصلت لجنة تحقيقة مشتركة لمعرفة ملابسات الحادث وحيثياته والوقوف على اسبابه.

وعقدت القيادات الأمنية والجهات المعنية اجتماعاً لمعرفة تفاصيل هذا الحادث وجمع المعلومات للتوصل الى العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل.