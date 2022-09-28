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خلية الاعلام الأمني تعلن اصابة ضابط و3 من الأجهزة الأمنية بقصف الخضراء

Category: أمـن

Date: 2022-09-28T13:03:02+0000
خلية الاعلام الأمني تعلن اصابة ضابط و3 من الأجهزة الأمنية بقصف الخضراء

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن إصابة أربعة منتسبين أمنيين بالقصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء أثناء انعقاد جلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب، وانتخاب نائبه الأول.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الساعة الثالثة والنصف ظهراً تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد لقصف بثلاث قذائف، سقطت الأولى امام مبنى مجلس النواب العراقي، والأخرى قرب دار الضيافة، اما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس".

وبينت أن "القصف ادى الى إصابة ضابط وثلاثة من المراتب بجروح مختلفة وأضرار بعدد من العجلات واحد المباني".

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسة للتصويت على استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، وانتخاب نائبه الأول، وصوّت النواب على رفض الاستقالة فيما انتخبوا النائب محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس المجلس.

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