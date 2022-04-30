خلية الاعلام الأمني تصدر بيانا بشأن قصف عين الاسد

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الأمني، سقوط صاروخين خارج قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار، مساء اليوم السبت، دون خسائر تذكر.

من جانبها فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، وفقا لبيان الخلية.

وكان مصدر أمني مسؤول، قد افاد في وقت سابق من اليوم، بأن محيط قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار غربي العراق تعرض إلى قصف صاروخي.

بدورها تبنت ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق "فصيل المقاومة الدولية"، الهجوم على قاعدة عين الأسد.

وقالت المقاومة في بيان لم يتسن لوكالة شفق نيوز، التأكد من صحته أن فصيله الدولي "تمكن من إستهداف قاعدة عين الأسد بصاروخين من طراز غراد 122 ملم و تم اصابة الهدف بدقة عالية".

من جانبه أكد التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا سقوط صاروخ خارج قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق دون خسائر .

وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع 2020.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها بالعاصمة بغداد وقواعدها العسكرية بالبلاد.