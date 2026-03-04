قتيل وجريحان من قيادة عمليات كربلاء اثر قصف جوي وإطلاق نار

شفق نيوز - بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بتعرض قوة من قيادة عمليات كربلاء إلى هجوم "مجهول" مما أسفر عن مقتل واصابة ثلاثة عناصر من القوات الامنية.

وذكرت الخلية في بيان، أن قوة من قيادة عمليات كربلاء، تعرضت أثناء تنفيذها واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظتي كربلاء والنجف فجر اليوم ، إلى قصف جوي وإطلاق نار، مما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة اثنين آخرين من أبطال قطعاتنا الأمنية".

​وعلى أثر ذلك، تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات هذا الحادث "الأليم"، واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها، وفقا للبيان.

وشددت الخلية على أن "تكرار مثل هذه الحوادث بحق القوات الأمنية داخل أراضينا وأثناء تأدية واجباتها، يعد انتهاكاً وعملاً غير مبرر، كما أن هذا الخرق يمثل تجاوزاً مرفوضاً سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية النافذة".

هذا ولم يشر البيان الى الجهة التي استهدفت تلك القوة في ظل تصاعد الضربات العسكرية بين اميركا واسرائيل من جهة، وإيران من جهة اخرى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد والمنطقة توتراً أمنياً متصاعداً وتكراراً لمحاولات استهداف مواقع عسكرية بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تطورات الحرب الإقليمية التي تفجرت السبت عقب عملية أميركية إسرائيلية داخل إيران، وما تبعها من ردود إيرانية وانخراط فصائل عراقية في التصعيد.

وبلغت حدة التصعيد مستوى غير مسبوق بعد إعلان رسمي بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الداخل العراقي.

وكانت فصائل عراقية شيعية قد تبنت في بيانات عشرات الهجمات قالت إنها نفذتها ضد قواعد أميركية داخل العراق والمنطقة.