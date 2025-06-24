تدمير رادارين بقصف جوي استهدف معسكرين بالعراق وسقوط طائرة مسيرة في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم الثلاثاء، أنها رصدت خرق طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية أجواء مدينة بغداد إحداهما سقطت والأخرى قصفت معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن في تسجيل صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية قصف راداراً ضمن منظومة الدفاع الجوية لم يدخل الخدمة في معسكر التاجي فجر اليوم.

وأضاف أن طائرة أخرى سقطت قرب مولد للكهرباء، مشيرا الى أن القصف وسقوط الطائرة لم يسفرا عن سقوط خسائر بالأرواح.

هذا وتمّ العثور على بقايا حطام طائرة مسيرة سقطت فجر اليوم ضمن منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد، دون اصابات تذكر، بحسب مصدر أمني.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني آخر للوكالة، بتعرض رادار آخر في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار إلى هجوم بطائرة مسيرة مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وأوضح، أن، الرادار أسقط قبل أيام طائرة مسيرة محلية الصنع حاولت استطلاع المنطقة المحيطة به، فيما هربت طائرتان مسيرتان أُخريان.

وتابع المصدر القول، إن لجنة تابعة لوزارة الدفاع وصلت بعد ساعتين من وقوع الحادث، مضيفا أن هذه اللجنة تعمل على تقييم الوضع الأمني والأضرار في موقع الحادث.

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من اليوم، بتعرض قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار الى هجوم بطائرة مسيرة، مشيراً إلى أن "منظومات الدفاع تصدت ايضاً للهجوم".