خلية الاعلام الامني تؤكد ما نشرته شفق نيوز حول تفجير قاتل العميد لنفسه في ذي قار

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، أن المتهم بقتل مدير استخبارات عمليات قيادة سومر، فجّر نفسه بقنبلة يدوية بعد محاصرته من قبل القوات الامنية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية المتمثلة بالقوات الخاصة وقسم شرطة الشطرة وفوج طوارئ ذي قار الخامس ومكتب استخبارات وامن الشطرة الميداني شرعت بتنفيذ اوامر القاء القبض وفق احكام المادة ( 406 ) الصادرة بحق المتهم ( حكيم کریم حميدي ) يسكن قرية بني زيد ال عداي ضمن محافظة ذي قار".

وأضافت، "كان هذا المجرم داخل داره وبحوزته اسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية، ويستخدم افراد أسرته كدروع بشرية، وتمكنت القوات الأمنية من تطويق داره وفصل الأطفال والنساء عنه بعد أن تعاملت بمهنية عالية مع الموقف".

وتابعت الخلية، "بعدها اقدم المتهم على تفجير رمانه يدوية، مما ادى الى مقتله، واصابة اثنين من الضباط من ضمن القوة المنفذة للواجب كانا على مقربة من المتهم".

وافاد مصدر محلي مسؤول، اليوم السبت، بأن المتهم بقتل أحد الضباط الكبار في الجيش العراقي والذي تمّ اعتقاله في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار فجر نفسه وسط مجموعة من القوات الأمنية عبر قنبلتين يدويتين كان قد حملهما معه اثناء اعتقاله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " المتهم وفي الطريق إلى مركز الشرطة وقرب ملعب الشطرة المحلي قام بتفجير القنبلتين اليدويتين، أحداهما على القوات الأمنية مما أسفر عن إصابة ضابطين بجروح.

وأضاف أن القنبلة الأخرى فجرها على نفسه ليفارق على اثرها الحياة منتحراً.

وكانت قوة امنية اعتقلت احد قتلة العميد علي الحلفي ويدعى (حكيم الملحاني) بعد محاصرة منزله لعدة ساعات.