السلطات العراقية تعلن تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي وسط بغداد

شفق نيوز/ حددت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، موقع إطلاق صاروخ نوع "كاتيوشا" استهدف منازل وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت في بيان اليوم، إن جماعة خارجة عن القانون أقدمت على استهداف منازل المواطنين ضمن منطقة الكرادة ببغداد، بصاروخ نوع كاتيوشا، ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية.

وافات "قد تبين أن هذا الصاروخ انطلق من شرق العاصمة بغداد، في حين شرعت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة".

كما أشار بيان الخلية إلى "ان الأعمال الإرهابية يراد منها تعكير صفو الحياة في العاصمة بغداد، الا ان القوات الأمنية ستكون لهؤلاء بالمرصاد وسيكون مصيرهم خلف القضبان".

وكان مصدر أمني قد افاد، في وقت سابق من اليوم، بسقوط صاروخ محلي الصنع في شقق الطاقة ضمن شارع ابو نؤاس وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "بحسب المعلومات الأولية فإن الصاروخ كان في طريقه صوب المنطقة الخضراء، لكنه أخطأ هدفه ساقطاً على عمارة سكنية، من دون التسبب بإصابات بشرية تذكر.

وأضاف أن القوات الامنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ قرب مركز شرطة الثورة/ حي الامانة.