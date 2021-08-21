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إخلاء العشرات بسبب حريق اندلع في الشورجة ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-21T19:49:15+0000
إخلاء العشرات بسبب حريق اندلع في الشورجة ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان وسط بغداد، بعد ان انقذ واخلى اكثر من 100 مواطن من بينهم اطفاء ونساء من العوائل السكنية القاطنة في ذات البناية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في الطابق الأول وابعدت خطر انتشارها الى طوابق البناية السكنية الأخرى بالتزامن مع عمليات الانقاذ والاخلاء للعوائل لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وعلى أثر ذلك ووفقا للبيان، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المبنى السكني .

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