خلال 8 أشهر.. اعتقال 90 تاجر مخدرات دولي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن حصيلة عدد تجار المخدرات الدوليين والمحليين الملقى القبض عليهم خلال العام 2024.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز المديرية، تمكنت منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم 30 آب، من اعتقال (90) تاجر مخدرات دولي، و(221) تاجر مخدرات محلي"، مؤكدة صدور بحقهم أحكام قضائية بالإعدام والسجن المؤبد".

إلى ذلك، أفادت قيادت حرس الحدود العراقي، في بيان ورد للوكالة، بأن قواتها ألقت القبض على (5) متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وواسط، وذلك بعمليات منفصلة.

وأوضح البيان، أن "مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الثالثة ومركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة، ضبطوا (4) مسافرين أجانب وآخر عراقي، بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ترياك، كرستال)، وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى القضاء".