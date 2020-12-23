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خلال 72 ساعة.. تطهير 120 كيلومترا مربعا من أراضي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2020-12-23T08:10:25+0000
خلال 72 ساعة.. تطهير 120 كيلومترا مربعا من أراضي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد قيادي في الحشد الشعبي يوم الاربعاء بتطهير 120 كيلومترا مربعا من الاراضي الزراعية شرقي محافظة صلاح الدين والممتدة إلى حدود ديالى وكركوك.

وقال آمر اللواء 88 ونس الجبارة لوكالة شفق نيوز إن "العمليات الامنية انتهت أمس الثلاثاء واستمرت 72 ساعة بمشاركة عمليات صلاح الدين والوية الحشد (88-22-9) واثمرت عن تطهير 120 كم2 من الاراضي الزراعية والقصبات الممتدة بين شرقي صلاح الدين وقاطع مطيبيجة الممتد الى حدود كركوك وديالى".

وبين أن "العمليات أسفرت عن تطهير المراعي والقرى الزراعية المهجورة من الالغام واوكار داعش وتدميرها بالكامل".

واضاف الجبارة أن "القطعات الساندة زودت الحشد بطائرات مسيرة ووحدات اسناد من المدفعية وقوات لمكافحة الدروع  الى جانب المعدات الفنية".

واشار الجبارة الى "ضبط الغام ومواد متفجرة تدخل بصناعة العبوات واعتدة واسلحة كانت تستهدف القطعات الامنية والقرى الزراعية والمراعي"، لافتا الى ان "العمليات ستسهم باعادة سكان نازحين من عشرات القرى والذين فروا من تهديدات داعش طيلة الاعوام الماضية".

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