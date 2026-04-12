"خلال 7 ساعات".. الشرطة تعتقل متهماً بقتل شخص في المقدادية

أعلنت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل في قضاء المقدادية، وذلك خلال أقل من 7 ساعات على وقوع الحادث.

وذكرت القيادة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جرت عقب ورود معلومات تفيد بوقوع جريمة قتل بحق أحد المواطنين، حيث تم تشكيل فريق أمني مشترك ضم قسم شرطة المقدادية، وفوج طوارئ ديالى السادس، وقسم الجرائم، إلى جانب شعبة الاستخبارات.

وأضاف البيان، أن "الفريق باشر فوراً بجمع المعلومات ومتابعة تفاصيل الحادث، وتمكن من كشف خيوط الجريمة وتحديد هوية المتهم واعتقاله خلال وقت قياسي".

وأشار إلى "إجراء كشف الدلالة، الذي جاء متطابقاً مع اعترافات المتهم، ما عزز الأدلة المتوفرة في القضية"، مبيناً أن "دوافع الجريمة تعود إلى خلافات قديمة استمرت لأكثر من عامين، بسبب نزاع على قطعة أرض".

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد وكالة شفق نيوز، ظهر اليوم الأحد، بمقتل رجل إثر هجوم مسلح في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى.