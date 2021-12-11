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خلال 6 أشهر .. أعتقال أكثر من 2000 مطلوب بينهم بتهم الإرهاب في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-12-11T11:55:19+0000
خلال 6 أشهر .. أعتقال أكثر من 2000 مطلوب بينهم بتهم الإرهاب في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت القاء القبض على أكثر من 2000 مطلوب بتهم مختلفة بينها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في مؤتمر صحفي عقده داخل قيادة شرطة نينوى من اجل الكشف عن إنجازات تشكيلات قيادة الشرطة في النصف الثاني من العام الحالي.

وكشف عن عدد المعتقلين بتهم الارهاب والذي بلغ 254 متهما فيما بلغ عدد الذين أُلقي القبض عليهم بتهم جنائية 2067 شخصا .

اما مايخص المخدرات فقد بلغ عدد المتهمين 114 متهما تم القاء القبض عليهم، وفقا للمتحدث.

اما عن العجلات التي ضبطت وهي تحمل مواد ممنوعة فقد بلغ عددها 389 عجلة .

وقال المحنا في ختام مؤتمره الصحفي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه لامجال للارهاب بالعودة ولا مخاوف على الامن في نينوى في ظل الجهود التي تبذل من قبل تشكيلات الشرطة في المحافظة.

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