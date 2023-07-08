خلال 48 ساعة.. كشف ملابسات جريمة قتل واعتقال القاتل في ذي قار

شفق نيوز / كشفت قيادة شرطة ذي قار، يوم السبت، ملابسات جريمة قتل غامضة خلال 48 ساعة من العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بلاغاً تلقته يوم الخميس الماضي، حول وجود جثة امرأة ملقاة على الطريق السريع الدولي بالقرب من موقع 22 النفطي، وتم على الفور نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وتبين عليها آثار الطعن بآلة حادة مما أدى إلى وفاتها".

وأضافت أن "قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيگاني، وجه بتشكيل فريق عمل من قسم شرطة الشامية، وبإشراف مدير القسم العميد الحقوقي فراس محمد خزعل، وبجهود مركز شرطة الثورة، تم التوصل إلى الجاني (ل.م.ج) تولد 1990 وإلقاء القبض عليه".

وأوضحت الشرطة، أن "الجاني اعترف بعد مواجهته بالأدلة والبراهين المتوفرة ضده بالجريمة المسندة إليه، ودونت أقواله بالاعتراف قضائياً، وقرر قاضي التحقيق توقيفه استناداً إلى المادة 406 لإكمال التحقيق أصولياً".