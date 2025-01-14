خلال 48 ساعة.. شرطة نينوى تكشف ملابسات جريمة قتل هزت الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن الشرطة في محافظة نينوى كشفت ملابسات جريمة قتل هزت مدينة الموصل يوم السبت الماضي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر شرطة أم الربيعين تمكنوا من كشف ملابسات جريمة قتل حدثت غربي الموصل خلال 48 ساعة فقط من وقوعها، حيث ألقت القبض على المتهم في منطقة الهرمات غربي المدينة".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية كثفت جهودها بعد وقوع الحادثة وتمكنت من تعقب المتهم وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي".

سبق أن مصدراً أمنياً، قد بلغ شفق نيوز، يوم السبت الماضي، بأن رجلاً وامرأة قتلا بإطلاق نار في منطقة رجم حديد غربي الموصل، مشيراً إلى أن شرطة نينوى فتحت تحقيقاً موسعاً حول الحادثة.