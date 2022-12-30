خلال 48 ساعة.. سبع ضربات جوية عراقية تجهز على 13 إرهابياً

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، قتل 13 إرهابياً بسبع ضربات جوية عراقية خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة ديالى.

وأكد الفريق الركن الدكتور قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هناك جهداً استخبارياً كبيراً للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية".

واشار الى ان "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية إلاستخبارات العسكرية من رصد احد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة، وقد تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، والتي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان، وبذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابياً بواسطة الأبطال في صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ سبع ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".