خلال 4 أشهر.. الاستخبارات تطيح بـ47 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات بـ4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الخميس، عن الإطاحة بـ47 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات باربع محافظات عراقية خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وقال مصدر مسؤول في المديرية، لوكالة شفق نيوز، إن تلك الحملة بدأت منذ اليوم الأول من آب الماضي ولغاية اليوم الخميس، كانون الأول، موضحا أن "محافظة البصرة جنوبي البلاد جاءت بالمرتبة الأولى، تليها محافظة الانبار غربي العراق، ثم محافظة نينوى، وأما محافظة كركوك فقد تم تسجيل حالتين فقط".

وأضاف، أنه "تم خلال هذه العمليات الاستحواذ على اكثر من 20,000 حبة 01 وكميات ليست بالقليلة من الكريستال والحشيشة".

وتابع المصدر، أن "غالبية من جرى التحقيق معهم من الذين تم إلقاء القبض عليهم بهذه الجريمة، قد أفادوا بأنهم يقوموا بتهريب هذه المواد عن طريق سوريا عبر مدينة القائم ويتم التجارة بباقي المحافظات العراقية"، لافتا إلى أن "المواد المخدرة الأخرى يكون مصدرها الرئيسي إيران".

وأكد، أن "القوات الأمنية حققت تقدم واضحا بمطاردة مروجي المخدرات والقبض عليهم".